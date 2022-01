Witloof moet ademen: zo blijft je witloof wit én houd je de stronken langer knapperig vers

Het witte goud wordt witloof wel eens genoemd. Om de delicate smaak en crunch goed te bewaren, hou je best rekening met deze tips.

1. De groentelade van de koelkast is de beste plek om witloof te bewaren. Zo blijven de stronkjes makkelijk een week lekker.

2. Laat het witloof niet in een afgesloten plastic zakje zitten, maar laat het ademen. Kies voor een open papieren zak of voor plastic met gaatjes.

3. Let op met licht, want witloof verkleurt snel. Als je het buiten de koelkast zou bewaren, dek je het best af. Buiten de koelkast eet je het liefst binnen de dag op.