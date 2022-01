Medisch Centrum St-Jozef kleurt roze op Blue Monday

17 januari is het Blue Monday, ook wel bekend als de meest sombere dag van het jaar. Pink Ribbon wil deze dag graag een roze toets geven en omdopen tot een dag van hoop, steun en sensibilisering over borstkanker op de werkvloer. Daarom kreeg deze dag ook een roze tintje in Medisch Centrum Sint-Jozef.

Zestien jaar geleden bedacht de Britse psycholoog Cliff Arnal de term ‘Blue Monday’ om te verwijzen naar de volgens hem meest deprimerende dag van het jaar. Het gaat om de derde maandag van januari, een dag waarop het merendeel van de bevolking zich treurig en neerslachtig voelt omdat het vroeg donker wordt, de feestdagen achter ons liggen en er niet meteen nieuwe vakanties in het verschiet liggen.

Pink Ribbon wil daar graag iets aan veranderen. Hun missie is dan ook om de meest sombere dag van het jaar om te dopen tot een dag van hoop, steun en sensibilisering over borstkanker. Zo maken zij van Blue Monday een ‘Pink Monday’. “Door in te zetten op voldoende beweging tijdens de kantooruren, het ophangen van posters over de alarmsignalen van borstkanker en simpelweg te tonen dat je een luisterend oor wil bieden, willen we er samen voor zorgen dat minder vrouwen (en mannen) door de ziekte getroffen worden”, klinkt het.

Ook het Medisch Centrum Sint-Jozef kleurde de voorbije week daarom roze op Blue Monday. “Wij steunen op deze dag al onze collega’s die door een vorm van kanker getroffen worden en wensen hen veel sterkte”, klinkt het daar. “Deze Pink Monday stond volledig in het teken van preventie, (vroegtijdige) opsporing van borstkanker en de steun aan (ex-)patiënten.”