Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen willen verder uitstel 5G

De discussie tussen de luchtvaartmaatschappijen en de telecomsector, die verzekert dat er geen problemen is, is niet nieuw. De telecomoperatoren Verizon en AT&T kregen eerder van de Federal Communications Commission (FCC) toestemming om te beginnen met het aanbieden van 5G-diensten in de VS, maar de concrete startdatum werd al een paar keer uitgesteld.

Nu de laatst vastgelegde startdatum (19 januari) eraan komt, roeren de luchtvaartmaatschappijen zich opnieuw. “Er is een onmiddellijke tussenkomst nodig om te vermijden dat het tot een belangrijke operationele verstoring komt, voor passagiers, maatschappijen, de toeleveringsketens en de levering van essentiële medische benodigdheden”, schrijven maatschappijen als American Airlines, Delta en Southwest, die verenigd zijn in de organisatie Airlines for America

De luchtvaartmaatschappijen vrezen dat de signalen de instrumenten die de hoogte van een vliegtuig meten, kunnen verstoren. Dit zou landingen bij slecht zicht onmogelijk maken en vertragingen, omleidingen en annuleringen kunnen veroorzaken. Airlines for America roept op het gebruik van 5G in de buurt van luchthavens verder uit te stellen en stelt bereid te zijn om met de overheid en telecombedrijven samen te werken om een wederzijds aanvaardbare oplossing te vinden. De Federal Aviation Administration (FAA) heeft zondag goedkeuring verleend waardoor sommige luchtvaartmaatschappijen kunnen opereren in zones waar nieuwe draadloze 5G-diensten worden gebruikt. De beslissing staat landingen bij slecht zicht toe op 48 van de 88 Amerikaanse luchthavens met apparatuur voor dergelijke landingen, waardoor de potentiële impact op vluchtschema’s aanzienlijk wordt verminderd.

Verizon en AT&T zeggen dat de 5G-signalen voldoende zijn gescheiden van de frequenties die door hoogtemeters worden gebruikt. Brancheorganisatie CTIA, waar de telecomaanbieders bij aangesloten zijn, stelt dat 5G in bijna veertig landen veilig werkt en geen schadelijke storingen veroorzaakt voor de luchtvaartactiviteiten in deze landen.

De Amerikaanse congresleden Peter DeFazio en Rick Larsen drongen er bij de autoriteiten ook op aan om het gebruik van 5G in de buurt van luchthavens uit te stellen. “We moeten de FAA en de luchtvaartindustrie meer tijd geven om de risico’s grondig te beoordelen om potentieel rampzalige verstoringen van ons nationale luchtvaartsysteem te voorkomen.”