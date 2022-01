Tien jaar na bloedbad: Noorse extremist Anders Breivik vraagt vrijlating (met een Hitlergroet)

Tien jaar nadat hij een bloedbad aanrichtte, is de Noorse rechts-extremist Anders Behring Breivik voor de rechter verschenen om zijn voorwaardelijke vrijlating te bepleiten. Hij begon de rechtszaak met een Hitlergroet en droeg ook meerdere Engelstalige rechts-extremistische boodschappen in zijn hand toen hij de rechtbank in Skien binnenkwam. Het is erg onwaarschijnlijk dat de rechter op zijn verzoek zal ingaan.