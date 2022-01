Eén vijfde meer Covid-patiënten in ziekenhuis dan week geleden

Tijdens de laatste vijf dagen waarvoor geconsolideerde cijfers beschikbaar zijn, lag het aantal bevestigde coronabesmettingen telkens op meer dan 30.000. Dat blijkt uit cijfers van het gezondheidsinstituut Sciensano. De voorlopige topdag was maandag 10 januari, met 37.688 bevestigde besmettingen op een dag. De volgende vier dagen waren er telkens tussen 30.000 en 32.000 nieuwe besmettingen. Het weekgemiddelde is dan ook verder gestegen, tot 26.908 nieuwe besmettingen per dag in de week van 8 tot en met 14 januari. Dat is een derde meer dan een week eerder.

Het aantal ziekenhuisopnames neemt toe, maar minder snel. De voorbije zeven dagen (11-17 januari) werden er gemiddeld 205 coronapatiënten per dag opgenomen in het ziekenhuis, 13 procent meer dan de week ervoor. In totaal lagen er maandag 2.323 coronapatiënten in het ziekenhuis, een toename met 18 procent tegenover dezelfde dag een week eerder. Het aantal patiënten op intensieve zorg daarentegen daalde met een tiende tot 396.

Bij de overlijdens is er een toename merkbaar: het gemiddeld aantal sterfgevallen ligt nu op 21 per dag, of 14 procent meer dan een week eerder.

Van 8 tot en met 14 januari werden gemiddeld 87.000 coronatests afgenomen per dag. Daarvan bleek een derde positief. Tieners testten het vaakst positief: in bijna de helft (48 procent) van de gevallen. Volgens de meest recente gegevens is de omikronvariant goed voor 90 procent van de besmettingen.

Uit de vaccinatiecijfers van Sciensano blijkt nog dat de kaap van 9 miljoen eerste prikken is gerond, of 78 procent van de totale bevolking. Ruim 8,8 miljoen van hen (76,7 procent van alle Belgen) zijn volledig gevaccineerd, meer dan 5,8 miljoen mensen kregen intussen ook een boosterprik. Dat is dan weer 51 procent van de bevolking, of ruim 63 procent van de volwassenen.