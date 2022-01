Brainwashing, drugs en ‘varkensavonden’: documentaire onthult jarenlang misbruik in Playboy Mansion van Hugh Hefner

Playboy-oprichter Hugh Hefner deed zich naar de buitenwereld dan wel voor als een voorvechter van seksuele vrijheid, achter de schermen was de man een “vampier” die tientallen jonge vrouwen manipuleerde en drogeerde om deel te nemen aan vernederende orgieën. Dat beeld schetst alvast een nieuwe documentaire over Hefner.

‘Secrets of Playboy’ gaat op 24 januari in première op de Amerikaanse televisiezender A&E, en belooft het deksel te lichten van de “donkere onderbuik” van Playboy. Of zoals de makers het omschrijven: “Een gore speeltuin voor drugsgebruik, seksueel misbruik en zelfs bestialiteit.” De documentaire kan daarvoor onder andere rekenen op interview met Holly Madison en Sondra Theodore, twee voormalige “vriendinnen” van Hefner.

Theodore (65) onthult hoe het Playboy Mansion, het herenhuis van Hefner in Los Angeles, vijf dagen per week het toneel was voor groepsseks “die me gebroken heeft zoals je een paard breekt”. Ze vertelt ook hoe Hefner wekelijks zogeheten ‘Pig Nights’ (“Varkensavonden”) organiseerde, waarbij hij tientallen “lelijke prostituees” inhuurde voor seks met zijn vrienden. Belangrijke gasten mochten de meisjes ook naar believen misbruiken, aldus de getuigen. Zo zou Don Cornelius, een belangrijke televisieproducer, twee Playboy Bunnies gegijzeld en verkracht hebben.

“Als een sekte”

Volgens Miki Garcia, een voormalig werknemer van Playboy, leek het leven in de Playboy Mansion wel op een sekte. “Die vrouwen werden gemanipuleerd, tot ze geloofden dat ze deel uitmaakten van een familie. Hefner geloofde echt dat hij eigenaar was van die vrouwen.” Eén van die vrouwen was Holly Madison, die acht jaar een relatie met Hefner had. “Hij brainwashte me. Het leven in dat huis bracht me tot het uitvoeren van een reeks vieze dingen, en ik wist niet wat te doen. Ik kon niet vertrekken, want dan zou er een berg wraakporno uitkomen, dacht ik. Op een bepaald moment was ik suïcidaal.”

Jennifer Saginor vertelt dan weer hoe ze als minderjarige misbruikt werd. De dochter van de persoonlijke dochter van Hefner ging als 11-jarige in het Playboy Mansion wonen. “Hij beschouwde me als zijn dochter. Maar toen ik 17 was, riep hij me naar zijn slaapkamer. Daar zaten hij en een Playmate, en probeerde hij om seks met ons beiden te hebben. Toen ik zei dat ‘mijn vader een kamer verder zit’, zei hij: ‘We zijn toch allemaal familie?’”

Drugs à volonté

Lisa Loving Barrett, de assistente van Hefner, beschrijft dan weer hoe drugs schering en inslag waren in het Playboy Mansion. “Hef had altijd een voorraad Quaaludes, het krachtige kalmeringsmiddel dat ook Bill Cosby naar verluidt gebruikte om zijn slachtoffers te drogeren. Die pillen stonden bekend als ‘leg openers’ (‘benenopeners’).” Hefner zelf nam volgens Barrett dagelijks de amfetamine Dexedrine om alert te blijven, en ook cocaïne was “in stapels” voorradig. “In die mate dat zelfs één van de poedels van Hefner eraan verslaafd raakte omdat hij het altijd oplikte van de vloer.”

Hefner overleed in 2017 op 91-jarige leeftijd.