Braziliaan Luiz Felipe wordt hoofdtrainer ad interim van Lommel SK

Luiz Felipe (56) wordt T1 ad interim van Lommel SK. Dat meldt groen-wit dinsdag via de officiële kanalen. De Braziliaan, die in oktober werd aangesteld als assistent van toenmalig trainer Peter van der Veen, zal de ploeg leiden tot er een nieuwe coach gevonden wordt.

Lommel SK is al meer dan een maand op zoek naar een opvolger voor Peter van der Veen, die in december zelf de handdoek in de ring gooide. “De club wil de tijd nemen voor het aanstellen van een nieuwe hoofdtrainer, die voor langere tijd aan boord blijft en talentontwikkeling voorop stelt zonder de resultaten uit het oog te verliezen”, klinkt het dinsdag. “In de tussentijd zal Luiz Felipe de troepen leiden. De club heeft het volste vertrouwe in Luiz om de periode van enkele weken te overbruggen.”

De belangrijke uitwedstrijd van vrijdagavond (aftrap om 20 uur) op het veld van RWDM wordt de eerste opdracht voor de nieuwe interimcoach.