Laat die vleesvervanger maar liggen: bij deze adresjes worden vegans culinair verwend

Lento

Ondertussen zowat het meest bekende vegan restaurant in Hasselt. Lento opende enkele jaren geleden de deuren. Vorig jaar haalden chef Yolan en gastvrouw Tekla voor het derde jaar op rij de titel Best Restaurant in de Belgian Vegan Awards. Het koppel serveert er een interessant drie- of viergangenmenu, met gerechten als sushini met tofuzalm en misolak, of witte koolsteak met groene tahini en champagnepuree. Klinkt lekker.

Lento, Zuivelmarkt 34 in Hasselt. Info: www.lentohasselt.be

© Lento

100% Mianne

Gepassioneerde foodie Marianne Gorissen zette drie jaar geleden de stap van veggie naar vegan. Nadat haar interesse voor koken alleen maar groeide, sprong ze op de cateringkar. Afgelopen juni opende ze in Genk een eigen eetadresje waar ze verder huisbereide veganmaaltijden serveert. Wat dacht je van mousse van aardpeer met carpaccio van licht gegrilde raap, of een winterse curry Korma met flatbread?

100% Mianne, Vennestraat 127 in Genk. Info: www.honderdprocentmianne.com

© 100% Mianne

De Preuverie

De Preuverie in hartje Hasselt is al meer dan tien jaar gespecialiseerd in vegetarische en veganistische gerechten. Chef Peter Van Brussel zorgt er met veel liefde voor een breed scala aan gastronomische specialiteiten, met of zonder vis, vlees en dierlijke producten. Op de kaart: Matcha balletjes preuverie met groentepalet en emulsie van rode biet. Waar ons oog op valt? De witloofrolletjes met seitan van spelt en knolselderpuree.

De Preuverie, Paardsdemerstraat 21 in Hasselt. Info: www.preuverie.be

© De Preuverie

Trentanove

De Italiaanse eetcultuur brengt sinds jaar en dag mensen samen, en dat is ook wat Trentanove in Hasselt wil doen. Behalve een uitgebreide kaart met traditionele Italiaanse smaken, pakt het restaurant ook uit met een aparte kaart met vegetarische en veganistische gerechten. Zo kan echt iedereen mee aan tafel aanschuiven. Van open ravioli met seizoensgroenten tot getomatteerde spelt met mini-aubergines, champignons, afgewerkt met nootjes: ook de vegangerechten zijn voorzien van een Italiaanse toets.

© Trentanove

De Levensboom

De Levensboom in Hasselt was het eerste vegetarisch restaurant ooit in de stad. De voorbije jaren evolueerde het restaurant naar volledig veganistisch. Chef Hans Van der Fraenen serveert er meer verfijnde plantaardige gerechten en menu’s. Dagelijks schotelt hij een huisgemaakt drie-, vier- of vijfgangenmenu voor. Starter is het gekende tapasbord met groentehapjes, gevolgd door een kleurrijke hoofdschotel en een zoet dessert.

De Levensboom, Leopoldplein 44 in Hasselt. Info: www.restaurantdelevensboom.be