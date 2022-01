Serena Williams toont hoe vierjarige dochter moeiteloos harde backhand over net slaat

Het lijkt erop dat de kleine Olympia in de voetsporen zal treden van haar tennissende mama. Op Instagram postte Serena een filmpje van haar dochter die, schijnbaar moeiteloos, een harde backhand strak over het net slaat. “Oefening maakt beter’, schrijft Williams.

Serena weet waarover ze praat, want ook zij kreeg op die jonge leeftijd tennisles van haar ouders. “Net Oracene (Price)”, becommentarieert ook zus Venus Williams het filmpje, waarbij ze verwijst naar hun moeder en voormalig coach. Toch was het niet meteen de bedoeling om Olympia de court op te duwen en te laten trainen. Maar de corona-epidemie heeft het een en ander in gang gezet.

Papa Alexis met Olympia tijdens een wedstrijd van Serena Williams — © AFP

“Wanneer je in coronatijden thuis zit met een driejarige, wat doe je dan? Voor mij was er maar één antwoord”, vertelt Serena - meervoudig Grand Slam-winnaar - aan People. Tennissen dus. Bovendien, voegt ze eraan toe, “is tennissen veilig.” Als er een sport is waar een ruime sociale afstand kan bewaard worden, is wel het tennis.

Het is niet de eerste keer dat Serena op Instagram toont dat haar dochter van verschillende markten thuis is. Olympia is regelmatig in de fitness terug te vinden, en speelt ook piano. Meer zelfs, als een kleine professor toont ze haar mama hoe het precies moet.

Williams zelf is nog altijd niet met (tennis-)pensioen. Vorig jaar kwam ze voor het laatst in actie op Wimbledon. In tranen verliet ze de baan met een blessure. De Amerikaanse staat al sinds 2017 op 23 grandslamtitels en heeft er nog maar één nodig om het record van de legendarische Margaret Court te evenaren.