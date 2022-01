Blijft grootmoeders keuken overeind in een vegan jasje? Wij nemen de proef op de som

Ook in 2022 blijft veganisme dé foodtrend. Zo kan je steeds vaker van klassiekers als stoofvlees of chocomousse vegan smullen. Goesting neemt de plantaardige proef op de som: blijft grootmoeders keuken overeind in een vegan jasje?

Ook in 2022 blijft vegan de belangrijkste foodtrend. Steeds meer restaurants pakken uit met plantaardige alternatieven en ook de eetzaakjes die voor de volle honderd procent inzetten op vegan groeien in aantal. De tijd van droge vleesvervangers en bloemkoolrijst is gelukkig voorbij. Plantaardig eten neemt steeds vaker een prominente plek in. Ook de carnivoren laten wel eens vaker vlees achterwege, elk om zijn of haar reden. Ben je nieuwsgierig, maar weet je niet goed welk plantaardig gerecht te kiezen? Wij proefden vijf klassiekers in plantaardige vorm en testten of ze even lekker zijn dan de echte klassieker.

Vegan burger bij Botanique

De Colonel Mustard van Botanique in Hasselt. — © Luc Daelemans

De lunchbar Botanique in Hasselt staat al jaren bekend om z’n lekkere burgers. De laatste jaren serveren Tom Paumen en Sebastian Van Dongen er ook steeds meer vegetarische en vegan burgers. Ze brengen geen flauwe afkooksels waarbij het vlees vervangen wordt door een groenteburger, maar kiezen voor een eigen selectie van plantaardige burgers die een aparte plek op de menukaart krijgen. Wij proefden de Colonel Mustard, een veganburger van champignon en walnoot met shiitake ‘bacon’ een rainbow-wortelmix, notenmix en mosterd-ahornsausje.

Conclusie? De structuur van de burger is anders, zachter. De smaak is wel lekker, de combinatie van de champignons, noten en daarbij de shiitake ‘bacon’ geeft toch een vlezige, stevige smaak. De combinatie met de mosterd-ahornsaus maakt het geheel af. Ik mis het vlees totaal niet en heb wanneer de burger op is mijn buikje even rond gegeten als bij een vlees- of kipburger.

Botanique, Zuivelmarkt 11 bus 2 in Hasselt. Info: www.botaniquehasselt.be

Vol-au-vegan van Sappig

© Kizzy van Horne

Door corona bleef de Sappig-truck op stal en ging zaakvoerder Stephanie Thys op zoek naar een pop-uppand in Hasselt. Daar groeide het aanbod al snel uit naar plantaardige snacks en gerechten. Vorig jaar won Sappig ook de Belgian Vegan Award voor catering en foodtruck. Klanten komen van ver voor de stoofvloos, vol-au-vegan en volognaisesaus. Wij proefden de plantaardige versie van vidé, een echte klassieker, de vol-au-vegan.

Conclusie? We haalden een portie vol-au-vegan op bij Sappig om ’s avonds thuis met oven-frietjes te eten. Deze plantaardige versie ziet er alvast niet heel anders uit. De saus op basis van plantaardige room is lekker gekruid, het smaakt naar de traditionele vidé-saus, maar is wel iets zoeter. De vegangehaktballetjes zijn iets steviger van structuur. De plantaardige kipstukjes zijn gemaakt van soja en lekker van smaak. Vooral de textuur van de kip is wennen. De structuur is net iets taaier. Ook al is deze vol-au-vegan echt lekker van smaak, toch moet ik toegeven dat ik hier door de andere structuur zachte echt kippenstukjes wel mis.

Sappig, Gelatineboulevard 4 in Hasselt. Meer info: www.sappigjuicetruck.be

Vegan pizza bij Maccione

© Luc Daelemans

Na Tongeren opende pizzeria Maccione vorig jaar ook in Hasselt een vestiging. De roots van eigenaar Giuseppe Pittelli liggen in Napels en hij bakt er de echte Napolitaanse pizza, met deeg dat 48 uur rijpt. Op de kaart met heel wat pizza met echte kazen als burrata en mozzarella en verschillende vleessuggesties staan er ook enkele vegan pizza’s op de menukaart. Op aanraden van verschillende veganisten proefden we er de ‘Vegan plus’ met room courgette, vegan mozzarella, artisjokken, gele tomaat, broccoli en pijnboompitten.

Conclusie? Ik hou sowieso al niet van teveel toppings op een pizza. Meestal neem ik met enkel champignons, wat olijven en soms met Italiaanse hesp. Van goede kaas op de pizza, of zelfs met een hele burrata-bol zoals Maccione er serveert, ben ik wel fan, dus benieuwd of ik deze hier ga missen. En het antwoord is neen. Deze vegan mozzarella, zoals veel vegankazen gemaakt van noten, is niet elastisch, maar heeft eerder de structuur van een zacht smeersel, maar is wel lekker van smaak. De pizza heeft voldoende verschillende texturen en smaken, en daardoor mis ik de echte kaas niet.

Maccione, Grote Markt 13 in Hasselt. Info: www.maccionepizzeria.be

© luc daelemans

Tiramisu van Foglia

Morena Calianno en partner Jeroen hadden de deuren van hun vegan eetzaakje Foglia in de Vennestraat in Genk al lang willen openen. Door corona slepen de verbouwingswerken aan. Tot het zo ver is, kan je bij Foglia wel al online bestellen en lekkers afhalen. Van Italiaanse klassiekers als lasagne en cannelloni tot lekkere dessertjes als tiramisu. Daar zijn we wel nieuwsgierig naar.

Conclusie? Lekker! Deze vegan tiramisu leunt van alle gerechten die we proefden misschien wel het meest aan bij de ‘echte’ klassieker. De vegan mascarpone is smeuïg. Het mondgevoel is misschien iets dikker dan de klassieke tiramisu, maar de smaken zitten perfect. Aangevuld met cacao, en lange vingers goed gedrenkt in een stevige espresso, is dit een ideaal dessertje.

Foglia, Vennestraat 203 in Genk. Info: www.foglia.be

© Kizzy van Horne

Chocomousse van Soft

In Beringen zorgt Shauni Nuyts voor plantaardige afhaalgerechten. Al droomt ze stiekem van een pop-uprestaurant waar ze klanten nog meer kan laten kennismaken met de plantaardige keuken. De menukaart van Soft verandert regelmatig. Shauni heeft een grote liefde voor de Aziatische keuken, maar er staan ook echte klassiekers op de afhaalkaart. Wij proefden de plantaardige chocomousse.

Conclusie? Een lekkere luchtige chocomousse die een stuk minder zwaar valt dan de gewone versie. In deze chocomousse zitten dan ook geen eieren, maar wel goede chocolade, plantaardige room en aquafaba (het vocht van kikkererwten, nvdr.) als vervanger van opgeklopt eiwit. Deze chocomousse kan tippen aan de klassieker waar wel echte eitjes voor gebruikt worden. De textuur is romiger, en de chocoladesmaak minder straf, maar het is daarom niet minder lekker.

Soft, Beverlosesteenweg 210 in Beringen. Info: www.softplantbased.be