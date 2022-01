Er bestaan blijkbaar mirakels op de Australian Open: winnen ondanks kapot racket, 60 (!) unforced errors en welgeteld één winner

Naast de uitschakeling van David Goffin, waren er nog enkele opvallende partijen te bewonderen op de Australian Open. Zo had de wedstrijd van de Oekraïense Dayana Yastremska een bijzonder einde en beleefde de Rus Aslan Karatsev een emotionele avond.

Een winner blijkt voldoende

De Australian Open stond de afgelopen jaren telkens garant voor enkele opvallende uitslagen. En ook deze editie van het Grandslamtoernooi wil deze traditie graag verderzetten. Afgelopen nacht had de Oekraïense Dayana Yastremka te maken met een minder moment tegen de Amerikaanse Madison Brengle.

Yastremka verloor de eerste set kansloos met 6-1, maar wist zich in de tweede set helemaal terug in de wedstrijd te knokken. Die opflakkering was echter van korte duur. Yastremska maakte bijzonder veel fouten en bij een 5-0-stand voor Brengle hield ze het voor bekeken.

Opvallend: Brengle wist in de hele wedstrijd slechts één winner te maken en zich, mede dankzij de 60 unforced errors van Yastremska, toch te plaatsen voor de volgende ronde.

Russisch woelwater haalt het

Ook bij de mannen stond de wedstrijd tussen de Rus Karatsev en de Spanjaard Munar bol van de spanningen. Vooral die eerste had daar opmerkelijk last van. Karatsev verloor de eerste set en ook in de tweede ging het de verkeerde kant op.

Een woede-uitbarsting volgde. Karatsev knalde een bal de tribune in en ook zijn racket moest eraan geloven. Het kostte de Rus een strafpunt.

Ondanks die mentale klap, wist Karatsev zich te herpakken. De 28-jarige Rus knokte zich terug in de wedstrijd en wist zich na een vijfsetter te plaatsen voor de volgende ronde. Afwachten of hij daarin wel zijn emoties kan bedwingen.