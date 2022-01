Bekende Hasseltse cafébaas van ‘café Concordia’ overleden

Precies 8 jaar nadat Hugo De Boeck zijn café Concordia in Hasselt sloot, is hij overleden.

Café Concordia was een legendarische volkskroeg op de hoek van de Ridderstraat en de Havermarkt. Na meer dan 100 jaar er de dorstigen te laven, werd het pand 8 jaar geleden omgevormd tot een woonblok. De laatste cafébaas was Hugo De Boeck, die samen met zijn vrouw Marie-Claire Meuwis, zorgde voor een fijne sfeer. Het koppel was altijd goedlachs en verwelkomde alle gasten, ongeacht de rang of stand, in hun kleine, maar gezellige café. Diverse verenigingen, de ene al meer officieel dan de andere, maakten er hun stamkroeg van. Zo vergaderde de ‘wilde loge’ Non Placet er elke donderdag, en was het de thuishaven van fanfare Toeternietoe. Cafébaas Hugo was zelf muzikant en verzorgde onder meer het slagwerk bij Toeternietoe.

Nadat het doek viel over de Concordia, gingen Hugo en Marie-Claire met pensioen. Ze hadden er toen al 16 jaar achter de toog gestaan. Als echte levensgenieters waren ze nu regelmatig aan de andere kant van het buffet te vinden. Maar nu is Hugo dus op 72-jarige leeftijd overleden, zo meldt De Smaak van de Horeca. Hij zal door veel Limburgers worden herinnerd als dé man die hen in de Concordia vele memorabele avonden wist te bezorgen.

Café Concordia — © rr

Kurt Meers