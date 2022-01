DILSEN-STOKKEM

De ouderraad van basisschool De Twinkelaar in Elen (Dilsen-Stokkem) wil op vrijdag 1 en zaterdag 2 april een wereldrecord wafels bakken vestigen. “Het is een spontaan idee van een leuke groep vrijwilligers”, zegt Berth Gonnissen. “Op vrijdag 1 april om 17 uur beginnen we. We gaan 24 uur door tot zaterdag 2 april om 17 uur. In deze 24 uur willen we 25.000 wafels bakken.”