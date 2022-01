Russische troepen arriveren in Wit-Rusland voor gezamenlijke “gevechtsoefeningen”

In Wit-Rusland zijn Russische troepen aangekomen om er in februari gezamenlijke gevechtsoefeningen te houden. Dat heeft de Wit-Russische minister van Defensie dinsdag verklaard. Over hoeveel manschappen het gaat, zei hij niet.

Volgens de minister worden de oefeningen gehouden met het oog op de verslechterende politieke en militaire situatie in de wereld en de oplopende spanningen met het Westen en Oekraïne, luidde het in een verklaring. Hij voegde er nog aan toe dat het gaat om “geïmproviseerde” oefeningen.

Het Wit-Russische ministerie van Defensie publiceerde dinsdag ook foto’s waarop Russische tanks en legervrachtwagens op treinwagons te zien zijn. De geallieerde manoeuvres vinden plaats van 10 tot 20 februari, aldus generaal-majoor Oleg Voinov tijdens een bijeenkomst met buitenlandse militaire vertegenwoordigers. De Wit-Russische leider Alexander Loekasjenko had de oefeningen eerder al aangekondigd, maar zonder een precieze datum te geven. Volgens Wit-Russische bronnen zullen de manoeuvres ook in het zuiden en westen van de voormalige Sovjetrepubliek worden gehouden, aan de grens met het Polen en Oekraïne.

De VS en de NAVO hekelen al maanden de massale inzet van Russische troepen nabij de Oekraïense grens. Ze vrezen dat Rusland een invasie van het buurland aan het plannen is, iets wat Moskou herhaaldelijk heeft ontkend. Het is niet ongewoon dat het Russische leger oefeningen houdt met naaste bondgenoot Wit-Rusland. Onder andere doordat het Westen al verschillende malen sancties oplegde aan het machtsapparaat in Wit-Rusland, is het Wit-Russische regime nu nog afhankelijker van de steun van Rusland dan voorheen.

Oekraïne wees er op zijn beurt herhaaldelijk op dat de Russische troepen na de manoeuvres niet naar hun kazernes terugkeren.