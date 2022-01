Thierry Neuville is voortaan de meest ervaren piloot in het WK rally: “Wereldtitel blijft uiteraard een doel”

Thierry Neuville debuteerde in 2009 in het WK rally. Sindsdien heeft hij 129 wedstrijden op de teller. De Belg won 15 wedstrijden, allemaal met Hyundai, en stond in totaal 50 keer op het podium. Zijn teamgenoot bij Hyundai Ott Tänak stond 123 keer aan de start van een rally.

Met 129 wedstrijden is Thierry Neuville, van alle rijders die een volledig seizoen afwerken, de meest ervaren rijder. Maar dat wil volgens Neuville niets zeggen. “In een nieuw seizoen met nieuwe wagens beginnen we allemaal vanaf nul”, stelde hij. “Ja, ook dit jaar zal ik opnieuw meestrijden voor de titel net zoals enkele andere vaste waarden. En ja, ook dit jaar zullen er enkele nieuwe namen opduiken. Dat is zo. Rijders komen, rijders gaan. En tegelijkertijd evolueert de sport. Die 129 rally’s die ik gereden heb zijn geen garantie op succes. We mogen ons opmaken voor hopelijk een spannend en naar alle waarschijnlijkheid een felbevochten seizoen.”

Behalve nieuwe wagens en enkele nieuwe namen is vooral het feit dat zijn grote rivaal Sébastien Ogier geen volledig seizoen meer afwerkt nieuws. “Ik heb het vertrek van Hirvonen, Loeb en Latvala eerder meegemakat. Nu is het Ogier die geen volledig seizoen meer zal rijden”, aldus Neuville. “Een vertrek van een rijder heeft nooit echt veel dingen veranderd. Maar straks staan hij en Loeb wel aan de start van de Monte Carlo. En eigenlijk vind ik dat wel goed. Dat zorgt voor wat opwinding en dat wil ook zeggen dat ik nog veel jaren voor mij heb. Als een Loeb kan terugkeren naar onze sport, dan kan ik dat later misschien ook. Nu lig ik nog drie jaar onder contract, maar wie weet kies ik later ook wel voor een programma op maat.”

© Hyundai Motorsport GmbH / Austral

Neuville begint aan zijn achtste jaar op rij bij Hyundai. Als hij dit contract eind 2024 uitgediend heeft, zal hij tien jaar bij hetzelfde merk gebleven zijn. Maar acht jaar trouw blijven aan een merk en/of een club is ook al uitzonderlijk. “Om te beginnen moet ik zeggen dat er maar drie teams zijn”, legde Neuville uit. “Veel keuze is er dus niet. Ik ben iemand die graag voor continuïteit kiest. Dat heeft me tot dusver geen windeieren gelegd. De voorbije jaren heb ik altijd kunnen strijden voor de wereldtitel, heb ik rally’s gewonnen en heb ik in de andere rally’s kunnen meestrijden voor de zege. Ja, er zijn uiteraard ook tegenvallende momenten geweest, zoals vorig jaar toen ik twee keer de zege voor het grijpen had en twee keer moest opgeven. Dat is frustrerend en dat zijn dingen die eruit moeten. Met Christian Loriaux heb ik een Belgische ingenieur met wie ik goed kan samenwerken. Ik hoop dat hij mij de komende drie jaar een wagen kan geven waarmee ik voor de titel kan strijden.”

De titel ? het woord is gevallen. Sinds 2014 jaagt Neuville al op de titel. De Belg eindigde al vijf keer als vicewereldkampioen. In 2020 eindigde hij vierde, in 2021 derde. “Uiteraard is ook nu de wereldtitel het doel. Maar of me dat gaat lukken weet ik niet. We gaan er alles aan doen. We weten wat ons vorig jaar ontbrak, wat de oorzaak van de opgaves was. Als twee opgaves twee zeges zouden zijn geweest, dan had ik ook vorig jaar langer kunnen strijden voor de zege en was het me misschien wel gelukt. Ik kan alleen maar zeggen dat het team ontzettend hard gewerkt heeft en dat ik er klaar voor ben. Ik weet wat me te doen staat”, besloot Neuville.

“Onze sport gaat nieuw tijdperk in”

De verkenningen voor de Monte Carlo zijn intussen opgestart. De wedstrijd start donderdag met de shakedown. Donderdagavond worden de eerste klassementsritten van het nieuwe seizoen gereden mét de nieuwe rallywagens. Voortaan spreken we niet meer over WRC’s maar over Rally1-wagens, al zal in de volksmond het woord WRC wellicht niet snel verdwijnen. “Ik kijk enorm uit naar de start van het nieuwe seizoen, naar een nieuw tijdperk van onze sport”, keek Thierry Neuville vooruit. “Er wacht ons een boeiende ontdekkingstocht met een nieuwe wagen die vorig jaar ontwikkeld werd. De voorbije weken werd er intens getest. Maar een test is en blijft een test. Je werkt samen met teamgenoten en vergelijkt elkaars werk, maar je hebt geen notie wat de concurrentie doet en hoe zij ervoor staan. In dat opzicht zijn de eerste klassementsritten van de Monte Carlo de echte test. Pas dan weten we waar we staan.”

© Hyundai Motorsport GmbH / Austral

De grootste nieuwigheid dit seizoen is dat de wagens niet alleen door een klassieke verbrandingsmotor worden aangedreven maar ook door een elektromotor. Het geluid van de wagens blijft vrijwel identiek, het gevoel om met de wagen over de klassementsritten te rijden zal in het begin toch enigszins anders zijn. “Er zijn een heleboel nieuwigheden maar tegelijkertijd zijn er ook heel wat zaken die hetzelfde blijven”, aldus Neuville. “De hybridetechnologie is nieuw en dat vraagt een aanpassing van ons als rijders. In vergelijking met de WRC’s van vorig jaar zijn er sommige dingen beter, andere dingen dan minder goed geëvolueerd. Het wordt voor iedereen wel zoeken. Het wordt een boeiende ontdekkingstocht waarbij er heel wat dingen zullen evolueren. Al de rest blijft hetzelfde. Het is een blijft een mechanische sport waarin van alles kan gebeuren.”

Nog een verandering voor Neuville is de afwezigheid van Andrea Adamo. Hyundai Motorsport beëindigde na afloop van het vorige seizoen de samenwerking met de Italiaanse teambaas. Eerder had het team ook al afscheid genomen van de Belg Alain Penasse. “Ik ga Andrea toch wel missen. Hij was een goede teambaas die emotioneel zeer erg betrokken was bij het team. Ik had een heel goede relatie met hem. De beslissingen die genomen worden horen wij als rijder te respecteren. La vie continue, ook voor ons. Ik heb vertrouwen in mijn team, in wat er gaat gebeuren. We zullen niets tekortkomen”, eindigde Neuville.