UAE Team Emirates geeft Max Richeze contract voor enkele maanden

UAE Team Emirates heeft dinsdag bekendgemaakt oudgediende Maximiliano Richeze toch nog voor enkele maanden aan boord te houden. De WorldTour-formatie van de Verenigde Arabische Emiraten wilde het contract van de 38-jarige Argentijn in eerste instantie niet verlengen, maar door de blessure van Alvaro Hodeg mag hij nu toch blijven tot het einde van de Giro.

Hodeg sukkelt met een pols- en enkelblessure en dus kon UAE Team Emirates nog een ervaren pion gebruiken. Eind mei verwacht het team van Tourwinnaar Tadej Pogacar dat de 25-jarige Colombiaan opnieuw fit is om wedstrijden te rijden.

Richeze werd prof in 2006 en reed sindsdien voor onder meer Ceramica Panaria, Lampre, Quick-Step en sinds 2020 UAE Team Emirates. Op zijn palmares staan onder meer etappezeges in de Ronde van Italië, Ronde van Zwitserland, Ronde van Turkije en Ronde van Luxemburg. De voorbije jaren was Richeze een succesvolle sprintloods.