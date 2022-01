Nieuw bos- en parkgebied van 54 hectare bij centrum van Sint-Truiden

LEES OOK. Agentschap Wegen en Verkeer starten met de werken aan de rotonde Stayen

“We hebben er grote plannen mee,” zegt Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA). 27 hectare van het hele gebied gaan we alvast bebossen. Want zoals bekend willen we meer bos aanleggen in Vlaanderen. Maar ook toeristisch zijn hier heel wat mogelijkheden.” En daar wil de stad Sint-Truiden graag mee gebruik van maken. “Het is uniek dat we zo een groot gebied vlakbij ons centrum kunnen openstellen. Dat gaat een enorme meerwaarde zijn voor de inwoners en toeristen,” aldus burgemeester Veerle Heeren (CD&V). “Er komen wandelpaden, fietsroutes en we plannen een hondenlosloopzone. Want ook daar is dichtbij het centrum nood aan.” De stad hoopt het gebied vanaf volgend jaar toegankelijk te kunnen maken.

