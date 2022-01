Alsof er een trampoline stond: NBA-ster Russell Westbrook dunkt majestueus over topverdediger Rudy Gobert

De LA Lakers boekten vannacht een knappe zege tegen de Utah Jazz. Het werd 101-95 in het Staples Center. Russell Westbrook was goed voor 15 punten én de dunk van de avond. De atletische point guard zette topverdediger Rudy Gobert (drievoudig Defensive Player of the Year) op een poster alsof hij er niet stond. Al kreeg Westbrook meteen daarna wel een technisch fout omdat hij zijn dunk iets te uitvoerig vierde.