Amy kijkt met gemengde gevoelens terug op ‘K2 zoekt K3’-finale: “De jury had precies een pik op mij”

K2 zoekt K3-finaliste Amy Courtens (25) vertelt in Dag Allemaal dat ze geen contact meer heeft met de K3’tjes, maar wél met een grote tv-zender. Over de finale van de wedstrijd durft ze nu, bijna twee maand na datum, echt eerlijk te zijn: “Ik vond de commentaren van de jury redelijk afbrekend.”

Op 27 november werd Julia officieel tot K3’tje gekroond, Amy eindigde tweede. Als je naar de commentaren van de jury in de finale luisterde, kon je die uitslag wel voorspellen. “Toen ik achter de schermen de commentaren bij Julia stond te volgen, dacht ik: moet ik nog wel gaan optreden?”, vertelt Amy. “Nu achteraf mag ik het wel zeggen: ik vond de commentaren van de jury altijd redelijk afbrekend. Dat viel heel hard op. Ik dacht soms: stomme jury! Moeten die mij nu altijd zo ontmoedigen? Ze hadden precies een pik op mij (lachje).”

Volgens Amy hadden die commentaren invloed op haar prestatie. “Met mijn energie is niets mis en ik heb best wel een goede stem, vind ik zelf. Maar de combinatie zang en dans, daar heeft de zang wel vaak onder geleden.”

Vaarwel K3, hallo showbizz

Amy vindt het spijtig dat ze geen contact meer heeft met Hanne, Marthe en Julia. “Het is normaal dat voor hen nu de focus ligt op de nieuwe K3, maar voor ons kwam het wel over als: ‘Doei!’”, klinkt het. Tegen de showbizz wil Courtens nog niet ‘doei’ zeggen. Ze hoopt op een job in de media, nadat ze tijdens de wedstrijd haar bureaujob opgaf. “Vrij snel na de finale kwamen er aanbiedingen binnen. Ik heb vorige week een verkennend gesprek gehad bij een grote tv-zender en ik had er echt een goed gevoel bij.”