Real Madrid-icoon Francisco Gento op 88-jarige leeftijd overleden: niemand won vaker de Champions League

Francisco ‘Paco’ Gento is op 88-jarige leeftijd overleden. Dat maakte Real Madrid dinsdag bekend. De Spanjaard was in de jaren ‘50 en ‘60 een iconische linksbuiten bij de Koninklijke. Op zijn palmares staan maar liefst 23 prijzen.

Gento kwam zondag nog in het nieuws omdat linksachter Marcelo hem met de eindwinst in de Spaanse Supercup bijbeende als recordhouder van het aantal prijzen bij Real Madrid.

Gento werd als speler van Real Madrid tussen 1953 en 1971 twaalf keer kampioen. Hij won ook twee keer de Copa del Rey en liefst zes keer de Europacup I, de voorloper van de huidige Champions League. Hij is de enige speler in de voetbalgeschiedenis die zes maal de Beker met de Grote Oren won. In achttien seizoenen bij Real maakte hij 182 goals in 600 matchen.

De buitenspeler kwam tussen 1955 en 1969 ook 43 keer uit voor de Spaanse nationale ploeg.

Sinds 2016 was Gento erevoorzitter van Real Madrid.