België en Nederland overleggen over waar Dave De Kock berecht moet worden

De openbare ministeries in België en Nederland overleggen dinsdag over waar de 34-jarige Dave De Kock berecht zal worden voor de feiten gepleegd op de 4-jarige Dean Verberckmoes. Dat werd vernomen bij het Nederlandse Openbaar Ministerie Zeeland-West-Brabant.

De Nederlandse politie trof het lichaam van Dean maandagavond rond 22 uur aan in Vrouwenpolder, een dorp in de gemeente Veere in de Nederlandse provincie Zeeland. Het kind werd gevonden ter hoogte van Neeltje Jans, een werkeiland dat onderdeel uitmaakt van de Oosterscheldekering. Het Oost-Vlaamse parket, dat de verdwijning van De Kock en Dean Verberckmoes onderzoekt, bevestigde het overlijden. Er werd een wetsdokter aangesteld om de doodsoorzaak te achterhalen, maar politie en parket geven daarover nog geen details. De Kock werd maandag rond 14.15 uur opgepakt na een melding over een verdachte situatie in het Nederlandse Meerkerk.

De man wordt verdacht van ontvoering van het kind in België, maar het slachtoffer werd vermoedelijk in Nederland om het leven gebracht. De openbare ministeries in België en Nederland overleggen dinsdag over waar hij berecht zal worden voor de feiten gepleegd op de jongen. De beslissing wordt dinsdag of woensdag genomen, zegt het Nederlandse Openbaar Ministerie Zeeland-West-Brabant. Omdat dader, slachtoffer en nabestaanden uit België komen wordt verwacht dat De Kock aan België overgeleverd zal worden.

Dave De Kock en Dean Verberckmoes werden woensdag 12 januari om 10.30 uur voor het laatst gezien in de Dalstraat in Sint-Niklaas. Het afgelopen weekend had de moeder aangifte gedaan van de verdwijning. Ze vertelde dat de man die op haar kind paste al een aantal dagen niet te bereiken was. Ze verklaarde dat de man al eerder op het kind had gepast en dat ze hem volledig vertrouwde. Hij ging het kind normaal donderdag naar de grootouders brengen, maar dat is niet gebeurd.

De Kock werd in 2010 veroordeeld tot tien jaar cel voor de fatale mishandeling van de 2-jarige Miguel uit Ravels. De feiten gebeurden in 2008 en de man zat de celstraf volledig uit, zodat hij na zijn vrijlating in 2018 niet verder opgevolgd werd. Hij zal nu vermoedelijk beschuldigd worden van ontvoering van en moord op Dean Verberckmoes.