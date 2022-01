Zijn tanden kunnen je duizenden euro’s kosten: zo hou je steenmarters uit de buurt van je auto of huis

Pechverhelpers zien het aantal interventies voor marterschade aan auto’s jaar na jaar stijgen. Nu het ’s nachts koud is, zoeken die roofdiertjes warme plekken op. En met hun vlijmscherpe tandjes bijten ze niet alleen kabels door, maar kunnen ze ook in je woning lelijk tekeergaan. Hoe kan je je ertegen beschermen? En als ze toch toeslaan, ben je dan verzekerd voor de schade?

Steenmarters schuwen al lang de aanwezigheid van mensen niet meer en zijn, nu het ’s nachts koud is, dikwijls te vinden in en rond woningen. Zeker wanneer er voldoende voedsel in de buurt is. Heb je bijvoorbeeld een kippenhok? Hou dat dan zeker in de gaten. Ze deinzen er niet voor terug om op tijd en stond een kip te vangen en eieren te stelen. Ook cavia’s en konijnen staan op hun menu. Maar de grootste schade richten ze aan in huis – op zolders bijvoorbeeld – en aan auto’s.

Wat kan ik doen om marters uit mijn huis te houden?

Steenmarters hebben nood aan een warme en droge plek voor hun nest of als schuilplaats. Op zolders kunnen ze een grote ravage aanrichten door bijvoorbeeld alle dakisolatie in stukken te bijten. Meestal zijn ze ’s nachts actief, en dan kan je ze horen. Maar ben je een tijdje met vakantie en hebben ze het huis voor zich alleen, dan kan je voor onaangename verrassingen komen te staan.

“Denk je dat er een marter in huis zit, probeer dan zo snel mogelijk alle toegangen te zoeken langs waar hij binnenkomt”, klinkt het bij Natuurhulpcentrum vzw. “Dat hoeven geen grote spleten te zijn. Een paar centimeter is genoeg. Zorg dat je alle ingangen afsluit met materiaal waar een steenmarter niet doorheen kan bijten, zoals een stevig gaas (gegalvaniseerde draad die meer dan 1,45 mm dik is met een maasbreedte van maximaal 4×4 cm) of een metalen plaat.”

Zorg ook dat de dieren niet via de regenpijp naar boven kunnen klimmen en zet geen voorwerpen tegen de muur die ze als ‘opstapje’ kunnen gebruiken.

Geurstoffen zoals marterspray, geurstaven, wc-blokjes of andere sterke sterk ruikende producten kunnen helpen om de knaagdiertjes (tijdelijk) weg te houden. Een marterspray kost een kleine 15 euro.

Hoe groot is het risico voor mijn wagen?

Hier spreken de cijfers voor zich: Touring moest vorig jaar 11.050 keer tussenkomen voor marters die kabels van auto’s hadden doorgebeten, zegt Danny Smagghe.

Bij VAB hebben wegenwachters onlangs nog een extra opleiding gekregen over materschade. VAB kreeg vorig jaar 1.182 oproepen voor kapot geknabbelde leidingen. Het is niet voor niets dat de pechverhelpers het vaak over ‘automarters’ hebben in plaats van steenmarters.

En de reparatiekosten kunnen oplopen, vooral bij elektrische voertuigen. Van enkele honderden tot zelfs enkele duizenden euro’s, klinkt het zowel bij Touring als bij VAB. Dat ondervond ook de CEO van VAB zelf. Een steenmarter knaagde vorig jaar de isolatie van het motorcompartiment en de hoogvoltkabel van zijn hybride wagen door. Kostprijs van de herstellingen: 3.117 euro.

“Parkeer daarom je auto indien mogelijk in een goed afgesloten garage”, aldus Joni Junes van VAB. “Als je vermoedt dat er een steenmarter in (de buurt van) je auto is geweest omdat er haren, pootafdrukken of uitwerpselen te zien zijn, maak je de motorruimte het best grondig schoon. Spoel alle geuren weg en voorkom zo dat ook een andere marter de behoefte krijgt om zijn territorium af te bakenen onder jouw motorkap.”

Door alle toegangen af te sluiten met een draadrooster bijvoorbeeld voorkom je dat de steenmarter in de motorruimte geraakt. Kwetsbare kabels en leidingen kan je beschermen met stevige kabelgoten of -hulzen (ongeveer 9 euro per twee meter).

Kan ik een marter vangen?

“Probleemdieren doden of vangen en verplaatsen is geen oplossing: het is zelfs verboden omdat ze beschermd zijn. Bestrijding is nutteloos omdat met het doden van een dier een geschikt territorium vrijkomt dat heel gauw wordt ingenomen door een ander exemplaar”, zegt Natuurpunt.

Bestaan er hulpmiddeltjes tegen?

In doe-het-zelfzaken liggen verschillende middeltjes in de rekken zoals spuitbussen, maar ook toestelletjes (op batterij of aangesloten op het net) die ultrasoon geluid verspreiden – ze kosten rond de 50 euro. Wij horen de geluidsgolven niet, knaagdieren (je kan de toestellen instellen per diersoort) des te meer. Je kan die toestelletjes bij of in de auto plaatsen, maar bijvoorbeeld ook op zolder. Ze werken met een bewegingsdetector of geven om de paar minuten een signaal dat marters laat schrikken.

Natuurpunt raadt ook aan om onder de motorkap stroomplaatjes (vanaf 70 euro) te laten installeren. Komt de marter of ander ongedierte daarmee in aanraking, dan krijgen ze lichte elektrische schok. Een beetje zoals bij een schrikdraad. “Om zeker te zijn dat de plaatjes juist geplaatst zijn en om problemen met de garantie te voorkomen, kan je die het best door een professional laten installeren”, aldus Danny Smagghe van Touring.

Kan ik een schadevergoeding krijgen voor marterschade?

“Schade aan je auto die voortvloeit uit de handeling van een dier (zoals het doorbijten van kabels) zal gedekt zijn via je omnium (grote en kleine omnium)”, zegt Barbara Van Speybroeck, communicatiedirecteur bij verzekeringskoepel Assuralia. Schade door knaagdieren op zolder zal doorgaans niet gedekt zijn in de brandverzekering. Je kan wel een schadevergoeding aanvragen bij het Vlaams Agentschap voor Natuur en Bos. Alle info en voorwaarden op www.natuurenbos.be.