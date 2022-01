“Meer fastfoodrestaurants rond scholen leidt tot zwaardere kinderen”

Het aanbod van junkfood rond Vlaamse scholen is de voorbije jaren toegenomen, en heeft geleid tot zwaardere kinderen. Dat blijkt uit grootschalig onderzoek van gezondheidsinstituut Sciensano in opdracht van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

De onderzoekers brachten de voedselomgeving van alle Vlaamse scholen tussen 2008 en 2020 in kaart. Wat blijkt? Die voedselomgeving is in tien jaar tijd veel ongezonder geworden. Het aanbod aan winkels bleef gelijk, maar traditionele zaken zoals groente- en fruitwinkels en bakkers maakten plaats voor fastfoodketens en gemakswinkels met een ongezond aanbod, denk maar aan de winkel bij een tankstation.

Zo telt een basisschool in Vlaanderen momenteel gemiddeld 3,8 gemakswinkels en 6,3 fastfoodrestaurants binnen een afstand van een kilometer. Voor de secundaire scholen liggen deze aantallen nog hoger, met respectievelijk 7,6 gemakswinkels en 12,7 fastfoodrestaurants binnen een afstand van een kilometer.

Het onderzoek toont een duidelijk verband aan tussen de aanwezigheid van fastfoodrestaurants en de gemiddelde Body Mass Index van schoolkinderen tot 12 jaar. “Hoe meer ongezonde zaken in de buurt, hoe hoger het gemiddeld BMI en hoe hoger het percentage kinderen met overgewicht”, aldus onderzoekster Stefanie Vandevijvere.