Vlaams minister-president Jan Jambon in aanloop naar Overlegcomité: “Anomalieën in huidige regels moeten weg”

Het Overlegcomité zit vrijdag weer samen om de gezondheidssituatie in het land te bespreken. Volgens Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) zitten er een aantal “anomalieën” in de huidige maatregelen die moeten sneuvelen. Dat zei hij op Radio 1.

Jambon haalde een paar voorbeelden aan: “Binnen mag je met 200 mensen zitten, buiten niet. Nochtans zeggen alle experts dat het buiten veiliger is. Dat moet dus weg. Ook voor de amateur-cultuursector: een stuk opvoeren voor 200 mensen mag, maar repeteren mag niet. Dat moet ook weg. En wat betreft de capaciteit van zalen: je mag overal binnen met 200 personen. In een zaal met een capaciteit van 200 personen – die dus vol zit – maar ook in een zaal met 2.500 plaatsen. Dat zijn een aantal dingen waarvan ik hoop dat we ze vrijdag kunnen corrigeren.”

Ook de quarantaineregels zouden volgens Jambon herbekeken kunnen worden. “De stijging in het aantal besmettingen is aan het afnemen, mogelijk naderen we dus de top. Maar waar veel besmettingen zijn, zijn ook veel hoogrisicocontacten. En dus veel mensen die in quarantaine moeten. Dat is een aandachtspunt dat we moeten bekijken.”

Hoogstwaarschijnlijk wordt vrijdag in het Overlegcomité ook de coronabarometer afgeklopt, waardoor voorspelbaar moet worden welke maatregelen horen bij welke situatie. “Maar dat mag niet in steen gebeiteld staan”, waarschuwt Jambon. “Het virus is onvoorspelbaar, er zijn bijvoorbeeld over de omikronvariant nog een aantal dingen onduidelijk. De politiek, in casu het Overlegcomité, zal dus altijd de definitieve beslissing moeten nemen. Die barometer is een indicator – een belangrijke indicator, en we zullen altijd moeten uitleggen waarom we ervan afwijken – maar het is altijd de politiek die beslist. Juist om die afwegingen te kunnen maken. We houden een slag om de arm: als het nodig is, moeten we de barometer een beetje kunnen bijkleuren.”

Mogelijk komt vrijdag ook de coronapas op tafel, waarbij het huidige Covid Safe Ticket vervelt tot een document waarbij enkel vaccinatie nog voldoet. “Ik ben een koele minnaar van zo’n pas”, aldus Jambon. “Maar nu ligt eerste de coronabarometer op tafel. We moeten de wagen niet te vol laden. Laat ons hopen dat we stilletjes naar het einde van de omikronvariant toegaan, en dan kunnen we de situatie herbekijken.”