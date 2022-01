Vrijdag overlegcomité: veldrijden en voetbal mogen weer hopen op toeschouwers, ook goed nieuws voor indoorsporten in nieuw voorstel

Voor voetbal- en veldritfans volgt er vermoedelijk goed nieuws. In de coronabarometer die het overlegcomité vrijdag definitief het leven wil inroepen, zouden beide sporten zowel in groene, oranje als rode situaties volk mogen ontvangen. Volgens het huidige voorstel kunnen immers buitenevenementen waar mensen zitten of rustig bewegen terug volk ontvangen. Dat terwijl ze vandaag verboden zijn.

Wel moet iedereen verplicht een mondmasker op, zijn of haar CST laten zien én is de capaciteit beperkt tot 50 procent van het maximum.

Indoorsporten: afhankelijk van de grootte

Ook de indoorsporten zullen waarschijnlijk weer perspectief krijgen. Sinds eind november mochten het basketbal, volleybal etc. geen toeschouwers meer ontvangen. De competities werden eventjes stilgelegd en nadien zonder toeschouwers terug opgestart. In het te bespreken voorstel zou er nu gekeken worden naar de grootte van de zaal en hoeveel mensen er op veilige afstand van elkaar zouden kunnen zitten.

Met zalen als onder meer de Dôme in Charleroi (6.500 zitjes), de Lotto Arena in Antwerpen (5.000), de Versluys Dôme in Oostende (5.000), de Country Hall Luik (5.000), de Mons Arena (3.700) en Sportoase Leuven (3.000) hebben zes van de tien clubs in de BNXT League veel ruimte om een pak toeschouwers veilig en met onder meer een mondmasker te kunnen ontvangen. Enkel Limburg United, Okapi Aalst en vooral Kangoeroes Mechelen en Brussels werken hun thuiswedstrijden in kleine zalen af. Deze vier clubs zouden echter ook al blij zijn met in eerste instantie een beperkt aantal fans in hun accommodatie.