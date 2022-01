Van de opvallende bezoeker in Buckingham Palace tot “orgie-eiland”: prins Andrew nog meer in het nauw door documentaire

De Britse prins Andrew (61) liet de onlangs veroordeelde Ghislaine Maxwell (60) zo vlot Buckingham Palace binnen, dat het hofpersoneel dacht dat de twee een intieme relatie hadden. Dat vertelt een voormalige paleisbeveiliger in een nieuwe tv-documentaire. Andrew komt zo steeds meer in het nauw in de kwestie rond zedendelinquent Jeffrey Epstein. Een getuigenis van een vermeend slachtoffer van Epstein en een passage over tientallen knuffelberen maakt de zaak er niet beter op.