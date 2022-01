Britse Angela (50) eerste tsunamidode op Tonga: “Ze wilde haar honden redden”

Het lichaam van de Britse Angela Glover, die enkele dagen vermist was na de gigantische vulkaanexplosie in Tonga, is gevonden. De 50-jarige vrouw, die een hondenopvang op het eiland in de Stille Oceaan runde, kwam om het leven toen ze haar honden in veiligheid probeerde te brengen. Ze werd gegrepen door hoge tsunamigolven als gevolg van de uitbarsting.

Glover is voor zover bekend het eerste dodelijke slachtoffer op Tonga, melden Britse media. Eerder bleek al dat in het circa 10.000 kilometer verderop gelegen Peru twee vrouwen om het leven kwamen door de tsunami.

Haar broer Nick is er kapot van, zegt hij in Engelse media. Angela woonde met haar man James in de hoofdstad Nuku’alofa, waar ze een hondenasiel runden en waar ze woonden. Angela werd volgens haar broer gevonden door haar man. James werd ook door de hoge golven gegrepen, maar wist zichzelf in veiligheid te brengen door zich vast te klampen aan een boom.

“Bekend en geliefd stel”

De uit het Zuid-Engelse Brighton afkomstige Angela vertrok jaren geleden naar Tonga toen ze met James in het huwelijksbootje stapte. Het paar groeide uit tot een “bekend en geliefd stel” op de afgelegen eilandengroep, waar slechts een paar duizend mensen wonen. In juni 2020 begonnen ze het hondenasiel.

“Angela en James waren dol op het eiland en hielden van de lokale bevolking. Ze hielden van de warmte van de locals en hun cultuur”, aldus Nick, die zijn zus omschrijft als “een prachtige vrouw die zodra ze ergens binnenkwam voor veel vrolijkheid zorgde”.

Uitbarsting

In de dagen voorafgaand aan de zwaarste uitbarsting maakte Angela via Instagram al melding van de rommelende vulkaan. “Afgelopen nacht is de vulkaan uitgebarsten, waardoor we nu te maken hebben met een tsunamiwaarschuwing. We hebben alleen een paar kleine golven gezien”, schreef ze drie dagen geleden, toen de meest hevige – en naar later bleek fatale – uitbarsting nog moest komen.

Australië en Nieuw-Zeeland hebben verkenningsvliegtuigen naar de eilandstaat Tonga in de Stille Oceaan gestuurd, om daar de schade door de onderzeese vulkaanuitbarsting en de tsunami te bekijken. Op Tonga is de communicatie grotendeels uitgevallen. De precieze schade op de eilanden is nog onduidelijk. Volgens Nieuw-Zeelandse media is de meeste schade aan de westkust van het hoofdeiland Tongatapu en in Nuku’alofa op dit eiland, precies de plek waar Angela leefde.