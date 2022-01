Hasselt Servicefonds schenkt matrassen aan Volkstehuis

Het Hasselt Servicefonds (HSF) werd in 1988 opgericht om noden van inwoners te behartigen wanneer deze niet door officiële instanties of andere maatschappelijke organisaties kunnen geholpen worden. Naast de 16 Hasseltse serviceclubs maakt ook de stad Hasselt deel uit van deze vzw. HSF-voorzitter Hendrik Claessens, tevens voorzitter van Voedselbank Limburg: “Het waren maaltijdproducent Deliva en cateringbedrijf Umami die in aanloop naar kerst en Nieuwjaar 10.000 feestmaaltijden aan onze voedselbank schonken welke dan door Limburgse Sint-Vincentiusverenigingen, OCMW’s en andere caritatieve instellingen afgehaald en verdeeld werden. Bijkomend doneerden beide firma’s 135 kwaliteitsvolle eenpersoonsmatrassen die inmiddels hun weg naar behoeftigen vonden en waarvan dus 33 stuks via het HSF naar het Volkstehuis gingen.” Marijke Braeken van het Volkstehuis reageert opgetogen: “We zijn iedereen die hierbij betrokken was oprecht dankbaar. Deze schenking komt immers zeer gelegen en laat ons toe om al onze studio’s meteen van een nieuwe matras te voorzien.”