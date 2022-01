Uitslagen zaalhockeycompetitie Hasselt Stix

U10 meisjes 1 maakten tijdens hun eerste wedstrijd maar liefst dertien doelpunten tegen de meisjes van Braxgata uit Boom. Daarna verloren ze met nipte 4-5 cijfers van U10 Girls 1 van Dragons uit Brasschaat. Het was een zeer spannende wedstrijd.Ook U12 Girls 1 wonnen eerst tegen ISCA uit Hoeilaart en moesten daarna nipt de duimen leggen tegen de tegenstander uit Old Club de Liège.U16 Boys 1 won eveneens eerst tegen de U16 jongens van Blue Lions uit Tervuren en verloor daarna van een sterker ISCA.U14 Girls 1 won dit weekend overtuigend van de meisjes uit Mechelse en speelde daarna gelijk tegen de U14 Girls uit Orée. De meisjes uit Hasselt bekleden op dit moment een zeer mooie tweede plaats in Nationaal 2 en laten enkel Mechelse voor zich.U 16 Girls 1 komt uit in Nationaal 2 en speelde dit weekend eerst gelijk tegen Orée uit Ukkel, daarna behaalde de ploeg een ruime overwinning tegen U16 Girls 2 uit KHC Leuven. Ook U9 Boys 1 kwam weeral goed voor de dag. De jongens van coach Stephan Beer speelden gelijk tegen het eerste team uit Parc in Ukkel en behaalden daarna een klinkende overwinning tegen de jongens van Waterloo Ducs. U14 Boys 1 van Hasselt Stix verstevigde zijn leiderspositie in Nationaal 2 na twee overwinningen tegen de jongens uit Wellington in Ukkel en tegen Waterloo Ducs. Ze wonnen twee keer met 5-3 en lieten powerplay en teamspirit zien. De coach zag zijn ploeg vechten voor elke bal en de jongens die ook een hechte vriendengroep vormen en voor elkaar door het vuur gaan, waren collectief zeer sterk. De ploeg haalde al twaalf punten en leidt het klassement in Nationaal 2.Volgend weekend spelen ze tegen het eerste team van KHC Leuven en gaan ze opnieuw op zoek naar een mooie overwinning.Ook U14 Girls 3 won twee keer. Eerst versloegen de meisjes het derde team van Herakles uit Lier. In hun tweede wedstrijd behaalden ze een schitterende overwinning tegen de eerste ploeg van ISCA. Team van het weekend was deze keer U16 Girls 2. U16 Girls 2 moest een aantal speelsters missen die wegens coronaperikelen in quarantaine zaten en kon gelukkig rekenen op de sportiviteit en de hulp van een aantal meisjes van U 14 Girls 1 die het team kwamen vervolledigen.De ploeg won eerst tegen de meisjes uit La Rasante uit Brussel en maakte daarna maar liefst 17 doelpunten tegen de tegenstander uit Hoegaarden.