Drie jaar geleden op de rand van gedwongen pensioen, vandaag wint Andy Murray een marathonmatch op Australian Open

“Misschien gaan jullie mij ooit weerzien. Ik ga er alvast alles aan doen. Als ik opnieuw wil spelen, dan moet ik een zware operatie ondergaan, zonder garantie dat ik ooit nog een wedstrijd zal kunnen spelen. Maar ik ga ervoor, met alles wat ik heb.”

Die woorden sprak Andy Murray iets meer dan drie jaar geleden, toen hij in de eerste ronde van de Australian Open in vijf sets verloor van de Spanjaard Roberto Bautista Agut. Er volgde zelfs een soort van afscheidsvideo, met boodschappen van Roger Federer, Rafael Nadal en Novak Djokovic. “Een geweldige carrière. Proficiat vriend”, zei die eerste toen.

Maar Murray is ‘gene gewone’. De Schot knokte zich, met vallen en opstaan, terug. Hij viel uit de top 800 van de wereld, maar boekte datzelfde jaar nog overwinningen tegen onder anderen Matteo Berrettini en Stan Wawrinka. Die laatste versloeg hij in de finale van de European Open in Antwerpen, goed voor zijn eerste toernooizege sinds zijn operatie. Daarna plaatste hij zich voor Roland Garros (eerste ronde) en de US Open (tweede ronde).

Nadat een positieve coronatest zijn plannen om deel te nemen aan de Australian Open dwarsboomden, bereikte Murray de derde ronde op ‘zijn’ Wimbledon en deed hij mee aan de US Open. Murray kwam onlangs voor het eerst sinds lang weer de top 100 binnen nadat hij de finale van het toernooi in Sydney haalde. En nu staat hij dus in de tweede ronde van de Australian Open.

Thriller

En daarvoor moest hij verdorie hard werken. Murray won de eerste set tegen Basilashvili met 6-1, maar verloor de tweede met 6-3. De ex-nummer één van de wereld rechtte de rug met 6-4 setwinst, maar ging dan ten onder in een spannende tiebreak: 7-6 (5). Een beslissende vijfde set moest de beslissing brengen en daarin hield Murray zijn zenuwen onder controle: 6-4.

“Het is fantastisch om hier terug te zijn”, aldus Murray na afloop. “Het zijn drie, vier zware jaren geweest. Ik heb veel werk verzet om terug te komen. In 2019 speelde ik hier een wedstrijd waarvan ik dacht dat het wel eens mijn laatste kon zijn en dan hier nu winnen met een vijfsetter… Meer kon ik niet wensen voor mezelf. Ik hoop dat ik nu ver kan geraken.”