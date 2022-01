Boris jogt zijn zorgen van zich af

Sport doet wonderen voor je gemoed. En of de Britse premier Boris Johnson daar nood aan heeft. De laatste weken rolt hij van het ene schandaal in het andere, met als dieptepunt de lockdownfeestjes in zijn ambtswoning. Zo zouden aan de vooravond van de uitvaart van prins Philip twee feesten hebben plaatsgevonden. Ook is er sprake van een serie borrels voor het personeel van Downing Street 10. Johnson zelf zou geregeld aanwezig zijn geweest en zijn staf zelfs hebben aangemoedigd “stoom af te blazen”. Kennelijk probeerde de premier iets gelijkaardigs te doen toen hij in een weinig flatterende outfit ging lopen met zijn hond in een Londens park. (adm)