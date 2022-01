David Goffin gaat kansloos onderuit en moet Australian Open al na één ronde verlaten met een 6-0 in de laatste set

Geen tweede ronde op de Australian Open voor David Goffin. Onze landgenoot ging in drie sets onderuit tegen de 31-jarige Brit Daniel Evans (ATP 26), het 24e reekshoofd in Melbourne.

Goffin, intussen weggezakt naar de 45ste plaats op de wereldranglijst, begon voor het eerst sinds de US Open in 2014 als niet-reekshoofd aan een grandslamtoernooi. Vorige week had hij bovendien moeten opgeven op het toernooi van Sydney, met pijn aan de linkerknie.

En daarvan leek Evans te profiteren. De Engelsman serveerde uitstekend en kreeg het pas in het negende game even moeilijk. Meteen daarna ging hij zonder een punt te verliezen door de opslag van Goffin, die de set dus meteen verloor: 6-4. Evans ging vervolgens meteen door de opslag van onze landgenoot in de tweede set en liep uit naar 3-0.

Maar de Luikenaar wilde zich niet zomaar gewonnen geven en brak terug in het zevende game: 4-3. Goffin kon daarna een felbevochten game op eigen opslag niet winnen en zag Evans doorstomen naar 6-3 setwinst. Onze landgenoot leek aangeslagen en verloor bij het begin van de derde set, na een lange game, opnieuw zijn opslagspel.

De veer leek helemaal gebroken toen Evans op een 3-0 voorsprong kwam door Goffin geen enkel puntje te gunnen op z’n eigen opslag. Goffin kon daarna amper drie puntjes winnen en verloor een match van minder dan twee uur met een ‘bagel’: 6-0.

Het is intussen al van de US Open van 2020 geleden dat David Goffin nog eens de eerste ronde van een grandslamtoernooi overleefde. Toen haalde hij de vierde ronde.