Gespot op straat. Hasselaar Laureano: “Opvallend veel complimentjes voor een trui van 50 euro”

Onze fotografe speurt naar bijzondere outfits op straat. Op de Grote Markt in Hasselt spotten we Laureano Michiels (15) uit Stevoort, student economie.

Mijn stijl: “Chaotisch. De ene keer heel verzorgd, en de andere keer pak ik gewoon het eerste dat ik in de kast tegenkom.”

Succesaankoopje: “Mijn rolkraagtrui van Jack & Jones, gekocht voor 50 euro. Ik krijg opvallend veel complimentjes als ik die draag.”

Grootste miskoop: “Ik heb veel te veel trainingsjasjes van Australian, gemiddeld 120 euro,en die heb ik maar een korte periode gedragen. Geloof het of niet, ik heb heel even een gabberfase doorgemaakt.”

Accessoires belangrijk? “Absoluut: ringen, horloges en kettingen geven een outfit een bepaalde status.”

Mijn stijlicoon: “Michael Franzese. Ik hou van de kledingstijl in maffiosi-films.”

Nog niet in mijn kast: “Ik zou wel enkele gilets in mijn kast willen, die heb ik nog niet. Die zien er zo verzorgd en retro uit. Die look triggert me wel.”

Favoriete shoppingstad: “Hasselt, het liefst nog bij Inno, alles binnen handbereik. Maar ik shop eigenlijk liever online want ik haat passen.”

De outfit van Laureano

Bomberjack Fostex, bij Bol.com

Hemd Hugo Boss, bij Inno

Cargobroek Fostex, bij Outdoor Extreme

Sneakers Adidas, bij PoopooStyle

Koptelefoon Fresh’ n Rebel, bij Action

Ketting met kruis, bij juwelier Reitzer/Joel in Schulen