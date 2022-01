Allison Scott doorbreekt stilzwijgen over breuk met Sean Dhondt na sextingschandaal: “We zullen waarschijnlijk nooit meer met elkaar praten”

Lang deed ze er het zwijgen toe, maar nu heeft Allison Scott (32) voor het eerst haar stilzwijgen over haar breuk met zanger en VTM-gezicht Sean Dhondt doorbroken. “We zullen wellicht nooit meer met elkaar praten”, vertelt ze in Het Laatste Nieuws. Vooral het feit dat haar ex “op oneerlijke wijze” een nieuwe relatie begon, valt haar naar eigen zeggen zwaar.

Elf jaar waren Scott en Dhondt getrouwd, maar daar maakte het sextingschandaal dat in het najaar van 2020 uitbarstte abrupt een einde aan. “Om alles los te laten, heb ik Sean vergeven. Voor alles. Ik heb dat voor de duidelijkheid niet voor hem gedaan, dat verdient hij niet. Ik deed dat voor mezelf, want anders blijf je dat meedragen”, aldus Scott. “Een derde van mijn leven was hij mijn partner en beste vriend. Nu zullen we waarschijnlijk nooit meer met elkaar praten. Dat is hard.”

Amper een maand na het nieuws van de scheiding werd bekend dat Sean een nieuwe liefde had. Hij werd gespot met de 15 jaar jongere Maithé Rivera. Dat viel Scott zwaar. “Ik had er geen probleem mee dat hij met iemand anders uitging, maar wel hoe hij het aangepakt heeft. Laten we zeggen dat het op een heel oneerlijke manier verlopen is...”

Dhondt maakte vorige week zelf bekend dat hij al een jaar samen is met zijn nieuwe partner, terwijl hun scheiding nog maar negen maanden oud is. “Het kan me op zich niet zoveel schelen dat hij een nieuwe relatie heeft, ik ga daar niet over oordelen. Maar vertel dat toch eerlijk. Ik heb geen hard feelings meer naar hem toe en wens hem alle geluk toe. Maar of ik nog respect voor hem heb, is een andere vraag.”