Campus Xplus fleurt Blue Monday op met kleurrijke outfits

De derde maandag van de maand januari, dit jaar maandag 17 januari, is officieel uitgeroepen tot meest deprimerende dag van het jaar. Wellicht omdat het aantal uren ‘daglicht’ beperkt zijn, omdat het vaak slecht weer is, omdat de kerstvakantie-euforie voorbij is en wellicht omdat we beseffen dat onze goede voornemens die we op 1 januari maakten, gedoemd zijn te mislukken. Neerslachtigheid alom dus. Maar niet op Campus X plus. De leerlingen en personeelsleden werden uitgenodigd om felgekleurde kleding te dragen om deze dag zo wat minder somber te maken. En dat was een succes.