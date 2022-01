AUSTRALIAN OPEN. Topreekshoofd Medvedev zonder setverlies naar tweede ronde, verrassingen bij de vrouwen

Naarmate de partij vorderde, ondervond de verliezende finalist van vorig jaar steeds meer problemen met de Zwitser Henri Laaksonen (ATP 91), maar uiteindelijk haalde hij het wel zonder een set prijs te geven: 6-1, 6-4 en 7-6 (7/3) na minder dan twee uur tennis.

Vorig jaar verloor Medvedev de finale in Melbourne van Novak Djokovic, die er deze keer niet bij is. De Serviër werd zondag het land uitgezet. “Ik wil beter doen dan vorig jaar, ook al wordt dat niet makkelijk”, aldus Medvedev, die in de derde set de kalmte bewaarde in de tiebreak.

In de volgende ronde staat het topreekshoofd tegenover de winnaar van het duel tussen de Australische publiekslieveling Nick Kyrgios (ATP 115) en de Britse kwalificatiespeler Liam Broady (ATP 128).

Casper Ruud zal dit jaar alvast niet te zien zijn op de Australian Open. De Noorse nummer acht van de wereld heeft een enkelblessure opgelopen en wordt op de hoofdtabel vervangen door de Russische lucky loser Roman Safiullin. Vorig jaar was Ruud nog goed voor de vierde ronde in Melbourne. Hij sloot het jaar af met vijf toernooizeges en een plaats in de halve finales van de ATP Finals in Turijn.

Voormalig finaliste Kvitova moet meteen inpakken

Voormalig finaliste Petra Kvitova (WTA 19) heeft zich dinsdag niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde op de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het seizoen.

Het Tsjechische twintigste reekshoofd ging in de openingsronde in twee korte sets onderuit tegen de Roemeense Sorana Cirstea (WTA 38): twee keer 6-2 na 1 uur en 11 minuten. De Tsjechische pakte zo slechts vier games na onder meer 39 unforced errors.

In 2019 was Kvitova nog verliezend finaliste in Melbourne Park. Ze verloor toen de finale van de Japanse Naomi Osaka, die maandag de tweede ronde wel wist te bereiken.

Ook US Open-finaliste Leylah Fernandez (WTA 24) is er niet meer bij in de tweede ronde. In de openingsronde verloor ze in twee sets (6-4 en 6-2) van de Australische Maddison Inglis (WTA 133), die met een wildcard aan het toernooi was begonnen.

Voor de 21-jarige Fernandez was het al de derde keer op rij dat ze Melbourne in de eerste ronde moet verlaten. In zeven grandslamtoernooien geraakte ze maar één keer voorbij de derde ronde.

De Spaanse Garbine Muguruza, de nummer drie van de wereld, ondervond weinig problemen met de Française Clara Burel (WTA 77): 6-3 en 6-4. De tweevoudige grandslamwinnares (Roland Garros 2016 en Wimbledon 2017) mag zo voor de tiende keer op rij naar de tweede ronde in Australië. Daar staat ze eerstdaags tegenover de Française Alizé Cornet (WTA 61).

Ook de Poolse Iga Swiatek moest niet al te diep gaan om de tweede ronde te bereiken. De nummer acht in het vrouwentennis liet slechts drie games aan haar Britse tegenstandster Harriet Dart (WTA 123): 6-3 en 6-0 na 1 uur en 12 minuten. De verrassende winnares van Roland Garros in 2020 komt in de tweede ronde tegenover de Zweedse Rebecca Peterson (WTA 82).