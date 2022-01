Corona steekt voorlopig stokje voor return 1/16de finales van Castors Braine in Oekraïne

De terugwedstrijd van de zestiende finales van de EuroCup basket voor vrouwenteams, die Castors Braine donderdag in Dnepropetrovsk in Oekraïne zou spelen, is uitgesteld wegens “besmettingen met het coronavirus”. Dat heeft FIBA Europe, de Europese basketfederatie, bekendgemaakt. De club uit Eigenbrakel maakte nadien bekend dat vier speelsters van de Castors een besmetting opliepen.

In de verklaring van de FIBA werd aanvankelijk niet gespecificeerd welk team door het coronavirus was getroffen. Later maandag maakte Braine bekend dat het om vier spelers uit het Belgische team ging. Het viertal heeft slechts lichte tot geen verschijnselen. De wedstrijd is uitgesteld tot een latere datum.

Castors Braine verloor vorige week in eigen land met 92-93 van Prometey in de heenwedstrijd.