Australische tv-zender dumpt Robbie McEwen als commentator en die eist een uitleg

Robbie McEwen is niet langer commentator van wielerwedstrijden voor de Australische zender SBS. En dat zint de voormalige spurtbom niet. Hij eist een duidelijke verklaring waarom.

McEwen kwam dit weekend zelf naar buiten met het nieuws dat SBS hem in de toekomst niet meer wil gebruiken als commentator voor wielerwedstrijden. Volgens de voormalige spurter van de Nationale Loterij kreeg hij geen sluitende verklaring voor het niet verder verlengen van zijn overeenkomst met de populaire Australische sportzender. McEwen eist dan ook een uitleg en roept zijn ‘fans’ op dezelfde vraag te stellen aan de directie van SBS. Aan die oproep werd in die mate gevolg gegeven dat McEwen zich achteraf genoodzaakt zag zijn believers in te tomen.

