Max Verstappen neemt deel aan virtuele versie van Le Mans... maar crasht na 7 uur rijden

Liefhebbers van esports en simracing konden afgelopen weekend 24 uur lang genieten van de virtuele versie van uithoudingsrace Le Mans. Ook Max Verstappen kroop in een simulator, maar de F1-kampioen crashte na enkele uren in een bandenmuur.

Afgelopen weekend waren alle ogen gericht op de 24 Hours of Le Mans Virtual, de virtuele versie van de iconische uithoudingsrace op het 13,6 km lange Circuit de la Sarthe. Het is een van de hoogtepunten in het simracing, een esportstak die stormenderhand de wereld aan het veroveren is.

Max Verstappen vormt samen met autocoureur Felix Rosenqvist en de simpiloten Atze Kerkhof en Maximilian Benecke het Team Redline nummer 123. Tijdens de kwalificatie greep Verstappen net naast de polepositie. Zijn landgenoot - simracepiloot Jeffrey Rietveld - was twee duizendsten (!) sneller dan de nieuwe wereldkampioen F1. Na de start van de 24-uursrace duurde het niet lang vooraleer Verstappen aan de leiding reed. Met een uitgekiende strategie en het nodige stuurtalent kon Team Redline een stevige voorsprong uitbouwen.

Na 7 uur racen liep het echter mis. Max Verstappen reed op dat moment aan de leiding. Zijn team had de eerste achtervolger al op meer dan een minuut achterstand gezet. Maar na een eenvoudig inhaalmanoeuvre, schatte Verstappen een bocht verkeerd in. Hij denderde iets te hard over de kerbstones en parkeerde zijn LMP2-bolide in de bandenmuur. Het achterwiel brak af bij de klap en dat betekende meteen het einde voor Team Redline in deze virtuele race.

Bij de crash, brak het achterwiel af van de auto van Verstappen. Einde race. — © RR

250.000 euro

Simracing kent de jongste tijd een enorme groei. Het wordt steeds populairder bij liefhebbers van autosport, sponsors en piloten. Max Verstappen was bijvoorbeeld niet de enige deelnemer die ook in het echte leven in de autosport actief is. In de virtuele Le Mans reden nog meer professionele coureurs mee uit IndyCar, Formule 2, DTM en Formule E. En ook ex-F1-coureurs Juan Pablo Montoya, Jenson Button of Stoffel Vandoorne kropen in een zitje. De Spaanse F1-piloot Fernando Alonso was tijdens de virtuele race dan weer actief als leider van het Team Alpine.

Er namen afgelopen weekend meer dan 50 auto’s en 200 piloten deel aan de virtuele Le Mans, verdeeld over twee klassen. Er werd een prijzenpot van in totaal 250.000 euro verdeeld onder de winnaars. In de categorie LMP ging de overwinning naar Realteam Hydrogen Redline met piloten Felipe Drugovich, Oliver Rowland, Michael Smidl en Jeffrey Rietveld. In de GTE-klasse was het BMW Team Redline met Kevin Siggy, Rudy van Buren, Lorenzo Colombo en Enzo Bonito achter het stuur te sterk voor iedereen.