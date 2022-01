Zijn Quick-Step - Alpha Vinyl en Alpecin-Fenix volgend jaar de enige Belgische teams in de World Tour? Die kans bestaat. Lotto-Soudal en Intermarché - Wanty-Gobert zijn in 2022 verwikkeld in een hevige strijd met drie andere ploegen om in de World Tour te kunnen blijven en zo in alle topkoersen te mogen starten. De concurrentie komt vooral uit Franse hoek.