Een anarchist, iemand die genoeg heeft aan één vochtig washandje en moderne nomade: dit zijn de nieuwkomers in ‘Don’t worry be happy’

Het leven is niet altijd mild. Zeker niet voor de figuren uit ‘Don’t worry be happy’. Of soms geven ze het gewoon zelf een draai, uit idealisme. Maar de rode draad: ze houden de hoop erin. Het komende seizoen van het Play4-programma belooft, naast anciens als Hubert en Louis, alvast enkele kleurrijke nieuwkomers. Tv-maker Peter Boeckx stelt ze voor en leerde zelf hoe je je hygiëne op punt houdt met één vochtig washandje. “Want dat heeft vier zijden: een boven- en onderkant, en twee zijkanten.”