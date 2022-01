Geen straf voor moderne vijfkampster die paard vuistslag gaf

De Duitse moderne vijfkampster Annika Schleu (31) en haar coach moeten geen juridische staf meer vrezen. Het Duitse gerecht heeft de klacht laten vallen die de Duitse Animal Welfare Federation had ingediend. Schleu gaf op de Spelen in Tokio tijdens de moderne vijfkamp, waarbij atleten met het paard van een andere atleet rijden, een paard een vuistslag toen het weigerde over een hindernis te springen. De coach porde Schleu ook aan om het paard met enkele slagen aan te manen tot actie. Schleu en haar coach werden weggestuurd van de Spelen.

Ze komen nu weg met een gift aan een goed doel. De atlete moet 500 euro doneren, de coach iets minder. “Het paard was niet gewond en er is geen sprake van criminele bedoelingen”, zo luidt een deel van de motivatie van het gerecht. Bovendien is er al genoeg ‘randschade’, zo wordt nog geoordeeld. Het voorval leidde mee tot de afschaffing van de jumping bij de moderne vijfkamp. Na Parijs 2024 wordt dat onderdeel geschrapt, mogelijk komt een wielerproef in de plaats.(hjb)