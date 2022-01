Het taboe is gaan liggen. Maar de stap naar psychologische hulp blijft een lastige om te nemen, weet ook Evy Gruyaert (42). In ‘Therapie’ vertelt de presentatrice hoe ze in behandeling ging voor haar angsten. Een parcours met obstakels, waarbij ook gêne kwam kijken. “Maar de realiteit is: er komt geen glitter uit mijn gat. Ik ben maar een mens.”