Maaseik

De politie is zondagnamiddag opgeroepen omdat op Plantage iemand vuurtje aan het stoken was; Ter plaatse bleek dat de man planken in een vuurschaal aan het opstoken was. De man werd gevraagd om het vuur te doven. Hij kreeg ook de waarschuwing dat als hij nog eens werd betrapt er een GAS PV volgt. mm