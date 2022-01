Drugs en geld gevonden bij huiszoeking in Termien: Genkenaar nacht in cel gestoken

Genk

Een 42-jarige Genkenaar uit Termien heeft zaterdag in de cel doorgebracht nadat bij zijn thuis op de Slagmolenweg een grote hoeveelheid drugs werd gevonden. De politie voerde er een huiszoeking uit in het kader van een onderzoek naar de verkoop van drugs. In het huis lag ook een grote som geld.

De veertiger werd ter plaatse gearresteerd en voor verhoor naar het commissariaat in Genk gebracht. De politie nam de drugs en het geld in beslag. Zondag na verhoor mocht hij beschikken. mm