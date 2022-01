Voormalig ‘begeleider’ Frank Vandenbroucke moet jaar lang enkelband dragen

Een rechtbank in Parijs heeft Bernard Sainz (78), ook bekend als ‘dokter Mabuse’, veroordeeld tot het dragen van een enkelband voor een periode van twaalf maanden. De recidiverende dokter zou er tussen 2013 en 2017 illegale dokterspraktijken op na hebben gehouden en ‘aangezet hebben tot en hulp geboden bij het gebruik van verboden producten en methodes in het kader van een sportmanifestatie’. De advocaat van Sainz gaat in beroep.

Bernard Sainz is met dit zoveelste juridisch geschil niet aan zijn proefstuk toe. De Fransman raakte eind jaren 90 in België bekend als de persoonlijke begeleider van Frank Vandenbroucke. Hij werd er toen al van verdacht renners aan te zetten tot het gebruik van doping. In 2002 werden bij een wegcontrole verboden producten in de wagen van Sainz aangetroffen. Hij was op weg naar huis na een bezoek aan Vandenbroucke. De politie trok meteen naar diens huis, waar onder meer epo werd aangetroffen. “Voor mijn hond”, beweerde de overleden Belgische wielerkampioen. Sainz had voordien al een bedenkelijke reputatie opgebouwd in het paardenmilieu, een reputatie waar hij niet vanaf geraakt.