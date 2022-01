Britse regering bevriest financiering BBC

De Britse conservatieve regering wil de verplichte bijdrage voor de publieke omroep BBC de komende twee jaar bevriezen en die tijd gebruiken om een debat te voeren over de 159 pond (190 euro) kijk- en luistergeld die Britten jaarlijks moeten betalen. Bij de oppositie wordt gesproken over “cultureel vandalisme”.

De regering van premier Boris Johnson is de afgelopen jaren herhaaldelijk in botsing gekomen met de BBC, die het verwijt krijgt partijdig te zijn in de nieuwsvoorziening. Lucy Powell van oppositiepartij Labour noemde de bevriezing een aanval op een van de belangrijke publieke voorzieningen. De regering zou de aandacht willen afleiden van de vele schandalen, waaronder de feestjes in de ambtswoning van Johnson die het nieuws de laatste tijd domineren. Verscheidene partijgenoten van de premier hebben de BBC ervan beschuldigd opzettelijk negatief over hem en ‘partygate’ te berichten.

De BBC moet simpeler en kleinschaliger worden, zei cultuurminister Nadine Dorries in het parlement, verwijzend naar de stijgende belastingen en energiekosten. De bijdrage wordt tot 2024 bevroren, en pas daarna kan die weer worden verhoogd in lijn met het stijgende prijspeil, aldus de bewindsvrouw. Dat zou de omroep miljarden aan inkomsten kunnen schelen.

De BBC krijgt ondanks de veranderde regeling jaarlijks zo’n 3,7 miljard pond (4,4 miljard euro), waarvan het leeuwendeel wordt opgebracht door televisiebezitters. De omroepbijdrage zou in 2027 weleens helemaal kunnen worden afgeschaft, zei de bewindsvrouw. Als rechtvaardiging wees zij op de opkomst van onder meer Netflix en YouTube.

De lagere inkomsten zullen de omroep ertoe dwingen bepaalde zenders, programma’s of diensten te schrappen en mensen te ontslaan, zeggen analisten. BBC-bestuurders hebben het besluit van de regering “teleurstellend” genoemd, waardoor de omroep “zware beslissingen” moet nemen,