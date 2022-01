Fanc: “Verlenging kernreactoren technisch nog mogelijk, maar Engie moet mee willen”

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (Fanc) heeft een rapport opgesteld over de verlenging van de levensduur van twee kernreactoren Doel 4 en Tihange 3. Op het vlak van nucleaire veiligheid kan dat volgens het Fanc, met de “nodige updates van de installaties”.

Maar het Fanc stelt ook voorwaarden: “Om alles tegen 2025 in orde te krijgen, is het in de eerste plaats noodzakelijk dat de regering nog in het eerste trimester van 2022 een duidelijke beslissing neemt, maar ook dat er een globale aanpak met alle betrokken actoren wordt uitgewerkt.”

Engie heeft al laten verstaan dat ze een verlenging van de reactoren niet ziet zitten.