Bree

De 76-jarige hobbyboer Etienne Dierick uit het Oost-Vlaamse Lokeren schrok zich een hoedje toen hij een boete in zijn bus kreeg voor een snelheidsovertreding met zijn tractor... in Bree. De boer wist meteen dat er iets niet klopte aangezien hij niet in Limburg geweest was én z’n tractor geen hoge snelheden aankan. Hij nam contact op met de politie, die een onderzoek startte.