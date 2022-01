Bilzen wil uitstraling Haspengouw bewaren met aanplant van hoogstamboomgaarden

Om het Haspengouwse landschap te herstellen en de typische uitstraling van de streek te versterken, worden er maar liefst 95 nieuwe fruitbomen geplant. De Nationale Boomgaardenstichting plant de bomen aan ontmoetingscentrum De Blondeswinning in Bilzen.

Binnen vijf jaar zal de boomgaard voldoende fruit produceren om te verwerken in producten zoals fruitsap of gelei. Door een samenwerking met Goed Geplukt is er ook een mogelijkheid voor de buurtbewoners om het fruit te plukken.